Hıncal Uluç "Bayern maçı antrenman maçı"

"Bayern maçı diye maç yok. Beşiktaş hafta arasında oynatmayacağı oyuncuları hafta sonundaki Başakşehir derbisinde oynatacak. Bayern maçı antrenman maçı. Bayern de yaşlı oyuncularını getirmemiş. Buna kimse bir şey diyemez. Her ikisi de kendi liglerinde şampiyonluğa oynarsa niye riski göze alsın. Sakatlansa ne olacak? Onlar orada bir antrenman maçı oynayacak. Benim haftalık programımda yok bile. Beşiktaş, Bayern maçını konuşmak vakit kaybı televizyonda. Beşiktaş seyircisi Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir takımından daha fazla olabilir. Saha avantajı ve seyirci avantajı Beşiktaş'ta. İnönü Stadı kadar olmasa bile, kendi saha ve seyircisi önünde gibi oynayacak."

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