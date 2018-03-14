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Nagatomo’nun ilk derbi heyecanı

’ın Japon futbolcusu , maçında ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 11:50
Nagatomo’nun ilk derbi heyecanı

Ara transfer döneminde Serie A ekiplerinden Inter'dan takıma katılan Japon sol bek , Teknik Direktör Fatih Terim'in cumartesi günü maçında görev vermesi halinde ilk derbi heyecanını yaşayacak. Bu sezon yaz transfer döneminde takıma katılan Mariano, Maicon, Belhanda, Fernando, Sofiane Feghouli, Bafetimbi Gomis ve Iasmin Latovlevici ise ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe derbisinde görev almıştı.

31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 6 , 1 maçına çıktı ve 2 asist yaptı.

Japon sol bek, Inter forması ile birçok kez Milan derbilerinde görev almıştı.

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Nagatomo’nun ilk derbi heyecanı
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