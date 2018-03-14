Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Talisca'da Beşiktaş'a dev rakip!

Talisca'da Beşiktaş'a dev rakip!

İngiltere temsilcisi Manchester United'ın teknik direktörü Mourinho'nun, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'yı kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 16:39
Talisca'da Beşiktaş'a dev rakip!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, yaz transfer sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'yı kadrosuna dahil etmek istediği iddia edildi.

Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Talisca'da Beşiktaş'a dev rakip!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN