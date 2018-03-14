Tek başıma başarmadım Trabzon Teknik Direktörü Çalımbay yıldız oyuncusu için “Takımı adına her şeyini veren savaşçı. Çok iyi bir profesyonel” yorumunu yaptı. Okay ise, “Yalnız değilim, takım olarak çalışıyoruz” karşılığını verdi

"Okay gibi 4-5 oyuncumuz daha olsa şu an zirvedeydik" yorumlarında bulundu. Oynadığı her maçta aynı istikrarı gösteren ve özellikle top kapma rakamlarıyla mevkisinin en iyilerinden olan Okay, son Teleset Mobilya Akhisarspor maçında da stoper oynamasına rağmen, çok iyi bir görüntü ortaya koydu. Teknik direktör



UMARIM KALAN MAÇLARIMIZI DA KAZANIRIZ

Bordo-mavili taraftarlar genç yıldız için "Bu performansı Avrupa'nın 5 büyük liginde bir takımda gösterse şu an kesinlikle en az 40 milyon Euro'ydu" şeklinde paylaşımlar yaptılar. Bu arada Okay da taraftarların ilgi övgü dolu mesajlarına teşekkür ederek, "Tek başıma başardığım bir şey yok. Takım olarak iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben de elimden geleni sahaya yansıtıyorum. Umarım kalan maçlarımızda hep galibiyet alırız" dedi.



DIŞARIDA YENİLMİYOR

Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Attığı 21 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gördü. Bordo-mavililer dış sahada 19 puan toplarken 20 puan ise kaybetti. Trabzonspor, evinde oynadığı 12 maçta ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 20 gol gördü ve 20 puan topladı. Bordo-mavililer evinde 16 puan kaybetti.



İSKENDER GÜNEN - BİR GÖRÜŞ -

Trabzon'un yarınları için doğru isim

Son yıllarda yapılan GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Trabzonspor 'da orta sahada sergilediği başarılı performansı stoperde de sürdüren Okay Yokuşlu 'ya övgüler yağdı... Bordomavili taraftarlar, 24 yaşındaki oyuncu için sosyal medyadan,yorumlarında bulundu.Teknik direktör Rıza Çalımbay , Okay Yokuşlu için, "Takımı adına sahada her şeyini veren savaşçı. Çok iyi bir profesyonel" yorumunda bulundu.Bordo-mavili taraftarlar genç yıldız içinşeklinde paylaşımlar yaptılar. Bu arada Okay da taraftarların ilgi övgü dolu mesajlarına teşekkür ederek,dedi.Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Attığı 21 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gördü. Bordo-mavililer dış sahada 19 puan toplarken 20 puan ise kaybetti. Trabzonspor, evinde oynadığı 12 maçta ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 20 gol gördü ve 20 puan topladı. Bordo-mavililer evinde 16 puan kaybetti.Son yıllarda yapılan transfer yanlışları var. Fakat bu yanlışları bir kenara bıraktığımızda doğru transferlerin yapıldığı da gerçek. Onlardan birisi Okay Yokuşlu. Geldiği günden bugüne kadar gelişme gösteren birisi. Özellikle bu yıl, istenilen sonuçları alamayan Trabzonspor'da istikrarlı oyuncuların başında geliyor. Mücadele gücü yüksek ve ileri çıktığında ofansif anlamda da katkı veren birisi. Her şeyden önemlisi nerede görev verilirse verilsin profesyonel ahlâkı üst düzeyde. Örneğin son oynadıkları Akhisar maçında savunmada yer almasına rağmen takımının en iyisi olarak öne çıktı. Ve ilk yarının son dakikalarında attığı golle maçı döndüren isimlerin başında geldi. Trabzonspor yarınlarını kurtarmak istiyorsa pahalı ve yaşını almış futbolcu değil, Okay gibi sorumluluk duyan genç ve gelişime açık futbolcu transfer etmeli.