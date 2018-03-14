Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Gary Medel, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Lens, Vagner Love

Bayern Münih: Ulreich, Rafinha, Boateng, Hummels, Alaba, Thiago, Martinez, Vidal, Müller, Ribery, Lewandowski

ŞENOL GÜNEŞ "BEKLENTİMİZ İLK MAÇTA ALT SEVİYEYE DÜŞTÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç öncesinde şu açıklamalarda bulundu: "Sahaya çıkan her oyuncu Şampiyonlar Liginde en güzel futbolu oynaamak ister. Takım olarak onu görmek isteriz. Beklentimiz ilk maçta alt seviyeye düştü. Turu geçmek için mucizeye ihtiyacımız var. Böylesine güçlü bir takımdan o beklentimiz olmadığı için de birtakım değişimler yapmak zorunda kaldık. Hem takımın yıpranmasını engellemek hem de oynamayan arkadaşlara Şampiyonlar Liginde şans vermek düşüncesinde olduk. Umarım ki her oyuncumuz elinden gelen gayreti gösterir ve güzel futbol oynarlar."

BAYERN MUNİCH STADA GELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Alman ekibi Bayern Münih, Vodafone Park'a ulaştı.



Beşiktaş ile 5-0 biten ilk maçın rövanşında karşılaşacak olan Bayern Münih, Vodafone Park'a ulaştı. Emniyet güçleri, Bayern'in stada geleceği sırada bütün yolları keserken, alınan güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.

BAYERN MÜNİH TARAFTARI STADA GELDİ

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş'a konuk olacak olan Bayern Münih'in taraftarları yoğun güvenlik önlemleri altında Vodafone Park'a geldi.



Taksim Gezi Parkı'nda toplanan Bayern Münih taraftarları, emniyetin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı. Alman taraftarlar, arama noktalarından geçtikten sonra misafir takım tribününe giriş yaptı. Bayern Münih taraftarlarının arasında Türk taraftarların olması da dikkatlerden kaçmadı. Görme engelli bir Alman taraftar da karşılaşmayı tribünden takip etmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi.

FİKRET ORMAN, BAYERN MÜNİH YÖNETİCİLERİNE STADI GEZDİRDİ

Maç öncesinde Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Bayern Münih yöneticilerine stadı gezdirdi ve onlarla yemek yedi.

FRANCK RIBERY: "KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK."

Maç öncesinde Bayern Münih'in resmi kanalına konuşan Fransız yıldız İstanbul şehri ve Beşiktaş taraftarını övdü. İstanbul'un harika bir şehir olduğunu vurgulayan Ribery "İstanbul büyük bir şehir. Buradaki insanlar futbolu seviyorlar. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birçok taraftarı var. Bu şehri seviyorum." dedi ve şöyle devam etti:

"Kolay bir maç olmayacak. Beşiktaş iyi bir takım. Tabi ki iyi bir sonuç aldık ama bu maça odaklanmalıyız. Kazanmak istiyoruz. Stadyum dolu olacak çünkü insanlar futbolu çok seviyorlar. Her zaman takıma yardımcı olmaya gelirler."