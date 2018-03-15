Altınordu'da Erce Kardeşler fırtınası esiyor

Özellikle rakip forvetlerle karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Erce Kardeşler, son olarak Eskişehirspor deplasmanında penaltı kurtararak alkış topladı.

Son dönemde Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor gibi kulüplerin radarına giren 24 yaşındaki eldiven için başkan Seyit Mehmet Özkan, "Türkiye'de oynamaz, Avrupa'da spor elçimiz olur" yorumu yaparak Erce'ye olan güvenini dile getirdi.

Geçen sezondan bu yana A takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan başarılı file bekçisi, bu sezon eldivenleri kimseye kaptırmadı. İzmir ekibinde ismi Avrupa devreleriyle anılan 17 yaşındaki kaleci Berke Özer'in patlama yapması beklenirken sezona damga vuran isim Erce oldu. Berke, yalnız sezon başında 2, Kasım ayında ise 3 maçta olmak üzere toplam 5 hafta forma giyerken Erce, 21 maçta oynayıp özellikle ikinci yarıdaki performansıyla takımını sırtladı. Erce'nin Altınordu'yla sözleşmesi 2020 yılında sona erecek. Genç kaleci, sahadaki performansının yanında centilmence açıklamalarıyla da takdir topluyor.

SARI KART TEHLİKESİ

Altınordu teknik heyeti, cumartesi günü İzmir'de oynanacak Denizlispor maçı öncesi sarı kart sınırındaki 6 futbolcuyu dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kırmızı-lacivertlilerde sağ bek Murat, stoper Uğur, ön libero Deniz, orta saha oyuncusu Serkan ve forvetler Mirkan ve Fatih, kart görmeleri halinde Giresun deplasmanı öncesi cezalı duruma düşecek. Altınordu'da cezalı durumda olan Erdoğan ise bu hafta forma giyemeyecek.