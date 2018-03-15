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Arsenal UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde

Hakan Çalhanoğlu'nun, attığı muhteşem golle geceye damgasını vurduğu UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçında Arsenal, evinde Milan'ı 3-1 mağlup ederek kupada çeyrek finale çıkan taraf oldu.

Giriş Tarihi: 16.3.2018 00:54 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 00:57
Arsenal UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde

Karşılaşmanın ilk golünü 35. dakikada Hakan Çalhanoğlu attı. Milli yıldız, kaleye uzak mesafeden yaptığı etkili vuruşla Arsenal file bekçisi David Ospina'yı mağlup etti.

Bu golün hemen ardından 39. dakikada Danny Welbeck'in penaltıdan attığı golle eşitliği sağlayan Arsenal'de ikinci gol 71. dakikada Granit Xhaka'dan geldi. Skoru tayin eden isim ise 86. dakikada attığı gol ile Danny Welbeck oldu.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2. golünü atan Hakan Çalhanoğlu 70. dakikada yerini Giacomo Bonaventura'ya bırakırken Mesut Özil de 79. dakikada Sead Kolasinac ile değişti.

Arsenal ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanmıştı.

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Arsenal UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde
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