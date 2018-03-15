Facundo Ferreyra'dan "özür" açıklaması

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'te forma giyen Facundo Ferreyra, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadıkları maçta yaptığı hareket nedeniyle top toplayıcı çocuktan özür diledi.

Kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulunan Arjantinli futbolcu, maç sırasında öfkesini kontrol altına alamadığını belirterek, "Olanlar için çok üzgünüm. Futbolda bazen çok duygu yüklü anlar yaşanabiliyor. Kasıtlı olarak yapmadım. Matteo'nun sağlık durumu umarım iyidir. Ondan, ailesinden ve Roma Kulübünden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Roma'nın Shakhtar Donetsk'i konuk ettiği hafta içinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ikinci yarısında, Ferreyra ile Matteo adlı saha kenarındaki top toplayıcı çocuk arasında tartışma yaşanmıştı. Roma'nın 1-0 öne geçmesinin ardından konuk ekip futbolcuları tur avantajını yitirmeleri nedeniyle sinirlenirken, Ferreyra ise topu oyuna sokmakta acele etmeyen top toplayıcı çocuğu sert biçimde iterek reklam panolarının arkasına düşürmüştü. Karşılaşmanın İspanyol hakemi Alberto Undiano Mallenco, bu hareketi nedeniyle Arjantinli futbolcuya sarı kart göstermişti.