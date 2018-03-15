Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki file bekçisi Volkan Demirel ile Galatasaray'ın 31 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Fenerbahçe'de 16. sezonunu geçiren Volkan Demirel ile Galatasaray'da 7 sezondur forma giyen Muslera'nın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

VOLKAN DEMİREL'İN 33. GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçeli Volkan Demirel, görev verilmesi durumunda Galatasaray'a karşı 33. kez kaleyi koruyacak.

Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayla daha önce Galatasaray'a karşı 32 derbiye çıktı. Volkan, 25'i lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si TFF Süper Kupa (Maçların birinde sakatlığı nedeniyle 16. dakikada oyundan çıktı), biri de özel olmak üzere 32 Galatasaray derbisinde 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımla oynanan maçlarda meşin yuvarlağı 25 kez ağlarından çıkarmak zorunda kaldı.

MUSLERA'NIN 19. FENERBAHÇE DERBİSİ

Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 19. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.

Uruguaylı file bekçisi, daha önce 14'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 16 gol gördü.

Fenerbahçe ile oynanan 7 maçta kalesini gole kapatan Muslera, 5 maçta ikişer, 6 maçta ise birer gol yedi.

VOLKAN BU SEZON 17 GOL YEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel bu sezon oynadığı 16 lig maçında rakiplerin 17 kez fileleri havalandırmasını önleyemedi.

Deneyimli kaleci, bu sezon forma giydiği 5 karşılaşmada rakip takımların gol bulmasına izin vermezken, en fazla golü ise 3-2 yenildikleri Medipol Başakşehir müsabakasında yedi.

Fenerbahçe, ligde Carlos Kameni'nin görev aldığı 9 müsabakada ise kalesinde 13 gol gördü.

MUSLERA BU SEZON 28 GOL YEDİ

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçın 24'ünde forma giyen Fernando Muslera ise kalesinde 28 gole engel olamadı.

Ligde sadece sarı kart cezalısı olması nedeniyle ikinci yarıdaki Antalyaspor maçını kaçıran Uruguaylı file bekçisi, çıktığı 24 karşılaşmanın 8'inde kalesini gole kapattı.

Muslera, kalesinde en fazla golü, 5-1 kaybedilen Medipol Başakşehir müsabakasında gördü.