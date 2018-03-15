Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 26. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Yaklaşık 13 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 21 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 6 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 34 gol gönderirken, kalesindeki 13 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE SON 21 MAÇ

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 18 lig maçının sonuçları şöyle:

Tarih Kulvar Skor 7 Şubat Ziraat Kupası 4-4 6 Mayıs 2001 Süper Lig 2-1 16 Şubat 2002 Süper Lig 1-0 6 Kasım 2002 Süper Lig 6-0 29 Şubat 2004 Süper Lig 2-1 22 Mayıs 2005 Süper Lig 1-0 8 Mart 2006 Türkiye Kupası 2-1 22 Nisan 2006 Süper Lig 1-0 3 Aralık 2006 Süper Lig 2-1 8 Aralık 2007 Süper Lig 2-0 3 Şubat 2008 Türkiye Kupası 0-0 9 Kasım 2008 Süper Lig 4-1 25 Ekim 2009 Süper Lig 3-1 24 Ekim 2011 Süper Lig 0-0 17 Mart 2012 Süper Lig 2-2 12 Mayıs 2012 Süper Lig 0-0 12 Mayıs 2013 Süper Lig 2-1 10 Kasım 2013 Süper Lig 2-0 8 Mart 2015 Süper Lig 1-0 25 Ekim 2015 Süper Lig 1-1 20 Kasım 2016 Süper Lig 2-0

SON GALİBİYET TERİM'LE

Fenerbahçe, Galatasaray'a sahasında yenildiği son maçta sarı-kırmızılı takımın başında Fatih Terim yer alıyordu.

Terim'in Galatasaray'ın 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de oynanan derbide Hasan Şaş ve Marcio'nun golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Daha sonra Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Kadıköy'e geldiği 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Terim'le Kadıköy'de 6 Kasım 2002'de 6-0 gibi tarihi bir yenilgi alan Galatasaray, 12 Mayıs 2012'de ise deplasmanda Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kalarak Ülker Stadı'nda şampiyonluk coşkusu yaşaması da dikkati çeken notlar olarak tarihe geçti.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON 15 MAÇI KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 15 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 15 resmi maçın 9'unu kazanırken, 6'sında da beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği son 15 lig maçta 24 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE SON 15 MAÇ

Beşiktaş'a yaklaşık 13 yıldır Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 15 maçı şöyle:

Tarih Kulvar Skor 26 Şubat 2006 Süper Lig 2-2 19 Kasım 2006 Süper Lig 0-0 26 Nisan 2007 Türkiye Kupası 1-1 3 Kasım 2007 Süper Lig 2-1 29 Kasım 2008 Süper Lig 2-1 18 Nisan 2010 Süper Lig 1-0 19 Eylül 2010 Süper Lig 1-1 5 Şubat 2011 Süper Lig 2-0 29 Nisan 2012 Süper Lig 2-1 7 Ekim 2012 Süper Lig 3-0 30 Ekim 2013 Süper Lig 3-3 22 Mart 2015 Süper Lig 1-0 29 Şubat 2016 Süper Lig 2-1 3 Aralık 2016 Süper Lig 0-0 23 Eylül 2017 Süper Lig 2-1