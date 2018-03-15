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Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 1999 yılından bu yana kaybetmiyor. Sahasında son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, Galatasaray'la Kadıköy'de oynadığı son 21 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 yıldaki 15 maçta yenilgi yüzü görmedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 13:42
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 26. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Yaklaşık 13 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 21 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 6 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 34 gol gönderirken, kalesindeki 13 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE SON 21 MAÇ

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 18 lig maçının sonuçları şöyle:

TarihKulvarSkor
7 ŞubatZiraat Kupası4-4
6 Mayıs 2001Süper Lig2-1
16 Şubat 2002Süper Lig1-0
6 Kasım 2002Süper Lig6-0
29 Şubat 2004Süper Lig2-1
22 Mayıs 2005Süper Lig1-0
8 Mart 2006Türkiye Kupası2-1
22 Nisan 2006Süper Lig1-0
3 Aralık 2006Süper Lig2-1
8 Aralık 2007Süper Lig2-0
3 Şubat 2008Türkiye Kupası0-0
9 Kasım 2008Süper Lig4-1
25 Ekim 2009Süper Lig3-1
24 Ekim 2011Süper Lig0-0
17 Mart 2012Süper Lig2-2
12 Mayıs 2012Süper Lig0-0
12 Mayıs 2013Süper Lig2-1
10 Kasım 2013Süper Lig2-0
8 Mart 2015Süper Lig1-0
25 Ekim 2015Süper Lig1-1
20 Kasım 2016Süper Lig2-0

SON GALİBİYET TERİM'LE

Fenerbahçe, Galatasaray'a sahasında yenildiği son maçta sarı-kırmızılı takımın başında Fatih Terim yer alıyordu.

Terim'in Galatasaray'ın 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de oynanan derbide Hasan Şaş ve Marcio'nun golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Daha sonra Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Kadıköy'e geldiği 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Terim'le Kadıköy'de 6 Kasım 2002'de 6-0 gibi tarihi bir yenilgi alan Galatasaray, 12 Mayıs 2012'de ise deplasmanda Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kalarak Ülker Stadı'nda şampiyonluk coşkusu yaşaması da dikkati çeken notlar olarak tarihe geçti.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON 15 MAÇI KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 15 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 15 resmi maçın 9'unu kazanırken, 6'sında da beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği son 15 lig maçta 24 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE SON 15 MAÇ

Beşiktaş'a yaklaşık 13 yıldır Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 15 maçı şöyle:

TarihKulvarSkor
26 Şubat 2006Süper Lig2-2
19 Kasım 2006Süper Lig0-0
26 Nisan 2007Türkiye Kupası1-1
3 Kasım 2007Süper Lig2-1
29 Kasım 2008Süper Lig2-1
18 Nisan 2010Süper Lig1-0
19 Eylül 2010Süper Lig1-1
5 Şubat 2011Süper Lig2-0
29 Nisan 2012Süper Lig2-1
7 Ekim 2012Süper Lig3-0
30 Ekim 2013Süper Lig3-3
22 Mart 2015Süper Lig1-0
29 Şubat 2016Süper Lig2-1
3 Aralık 2016Süper Lig0-0
23 Eylül 2017Süper Lig2-1

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Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor
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