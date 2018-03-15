Kucka yokuş aşağı gidiyor!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor yönetimi, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda büyük umutlarla transfer ettiği Juraj Kucka'dan beklediği verimi alamadı. Sezon başında Milan'dan bonservis, menajerlik, imaj hakları ve özel anlaşmalarla beraber 8 milyon Euro'ya (32.9 milyon TL) alınan 31 yaşındaki Slovak orta saha, 2015'te 2 milyon Euro'ya Kayseri'den transfer edilen Okay Yokuşlu'nun gerisinde kaldı.