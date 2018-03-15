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Kucka yokuş aşağı gidiyor!

Trabzonspor’un toplam 8 milyon Euro’ya mal ettiği Juraj Kucka, dokuz kritik değerde 2 milyon Euro’luk Okay Yokuşlu’nun gerisinde kaldı

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018
Kucka yokuş aşağı gidiyor!
Trabzonspor yönetimi, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda büyük umutlarla transfer ettiği Juraj Kucka'dan beklediği verimi alamadı. Sezon başında Milan'dan bonservis, menajerlik, imaj hakları ve özel anlaşmalarla beraber 8 milyon Euro'ya (32.9 milyon TL) alınan 31 yaşındaki Slovak orta saha, 2015'te 2 milyon Euro'ya Kayseri'den transfer edilen Okay Yokuşlu'nun gerisinde kaldı. 24 yaşındaki Okay, atak uzaklaştırma, çalım yememe, hava topu kazanma, dripling, atak kesme, ikili mücadele kazanma, top çalma, başarılı pas ve pas başarı yüzdesi gibi değerlerde Kucka'ya büyük farklar attı.

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Kucka yokuş aşağı gidiyor!
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