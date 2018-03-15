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Sporting Lizbon çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Viktoria Plzen'e uzatma devreleri sonucu 2-1 yenilen Sporting Lizbon, 2-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla çeyrek finale kaldı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 01:00 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 01:34
Sporting Lizbon çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sporting Lizbon, Viktoria Plzen'e uzatma devreleri sonucu 2-1 yenilmesine rağmen 2-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

Portekiz ekibi Sporting Lizbon, son 16 turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e konuk oldu.

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 6 ve 65. dakikalarında Marek Bakos'un attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı.

Sporting Lizbon, 90+2. dakikada Bas Dost'un kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı ve normal süresi Viktoria Plzen'in 2-0 üstünlüğüyle sona eren mücadele uzatmalara gitti.

Konuk takım, ilk uzatma devresinin 105+2. dakikasında Rodrigo Battaglia'nın bulduğu golle durumu 2-1 yaptı. Uzatma devrelerinin ardından 2-1 tamamlanan karşılaşmada Sporting Lizbon, ilk maçta elde ettiği 2-0'lık galibiyetin avantajıyla son 8 takım arasına kaldı.

Böylece İspanya'dan Atletico Madrid, Fransa'dan Olympique Marsilya, İtalya'dan Lazio ve Almanya'dan Leipzig'in ardından Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan 5. takım Sporting Lizbon oldu.

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Sporting Lizbon çeyrek finalde
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