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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

Son 16 turu rövanşları, oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı - Atletico Madrid, Olympique Marsilya, Lazio, Leipzig ve Sporting Lizbon'un ardından Arsenal, CSKA Moskova ve Salzburg da çeyrek finale kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 01:20
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşları, oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşları, TSİ 23.05'te başlayan karşılaşmalarla sona erdi.

Öne çıkan mücadelede İngiltere temsilcisi Arsenal, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İtalya ekibi Milan'ı ağırladı. İlk maçı 2-0 kazanan Arsenal, rövanşta da 3-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil'in görev yaptığı Arsenal'ın gollerini, ilki penaltıdan olmak üzere 39 ve 86. dakikalarda Danny Welbeck ile 71. dakikada Granit Xhaka attı. Milan'ın golünü, 35. dakikada uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderen Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Rusya ekibi CSKA Moskova, evinde 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale kaldı. Deplasman golü kuralıyla tur atlayan CSKA Moskova'nın gollerini 39. dakikada Aleksandr Golovin, 60. dakikada Ahmed Musa ve 65. dakikada Pontus Wernbloom kaydetti. Lyon'da 58. dakikada Maxwell Cornet ve 71. dakikada Mariano Diaz'ın attığı goller tur için yeterli olmadı.

Avusturya temilcisi Salzburg ise deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Almanya ekibi Borussia Dortmund'u konuk etti. Golsüz biten karşılaşmanın ardından son 8 takım arasına kalan ekip, Salzburg oldu.

Böylece Atletico Madrid (İspanya), Olympique Marsilya (Fransa), Lazio (İtalya), Leipzig (Almanya) ve Sporting Lizbon'un (Portekiz) ardından Arsenal (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya) ve Salzburg (Avusturya) da adlarını çeyrek finale yazdırdı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
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