6. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de haftanın en kritik maçı olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Bülent Yıldırım atandı.Yıldırım, yarın kariyerindeki 11. derbiye çıkacak.Yıldırım, 6. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacak. 5 derbinin 2'sini Galatasaray, birini Fenerbahçe kazandı, 2 karşılaşma da berabere bitti. Takımlar, bu maçlardaTecrübeli hakem bu sezonİki takımın da birer maçını yönetti.