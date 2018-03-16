6. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek

Süper Lig'de haftanın en kritik maçı olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Bülent Yıldırım atandı. 2003- 04 sezonundan bu yana Süper Lig'de düdük çalan
Yıldırım, yarın kariyerindeki 11. derbiye çıkacak. En son geçen sezonun 22. haftasında Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı 1-0 yendiği Türk Telekom Stadı'ndaki maçı yöneten
Yıldırım, 6. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacak. 5 derbinin 2'sini Galatasaray, birini Fenerbahçe kazandı, 2 karşılaşma da berabere bitti. Takımlar, bu maçlarda 4'er gol attı.
Tecrübeli hakem bu sezon 16 karşılaşmada düdük çaldı.
İki takımın da birer maçını yönetti. F.Bahçe Akhisar'a 1-0 yenilirken, Galatasaray, sahasında Bursa'yı 5-0'la geçti.