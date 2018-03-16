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6. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek

Kariyerinde 11. kez derbide düdük çalacak olan Bülent Yıldırım, 6. kez Fenerbahçe- Galatasaray derbisi yönetecek. Yıldırım’la Aslan 2, Kanarya 1 galibiyet aldı. 2 maç berabere bitti

Giriş Tarihi: 16.3.2018
6. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek
Süper Lig'de haftanın en kritik maçı olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Bülent Yıldırım atandı. 2003- 04 sezonundan bu yana Süper Lig'de düdük çalan Yıldırım, yarın kariyerindeki 11. derbiye çıkacak. En son geçen sezonun 22. haftasında Beşiktaş'ın, Galatasaray1-0 yendiği Türk Telekom Stadı'ndaki maçı yöneten Yıldırım, 6. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacak. 5 derbinin 2'sini Galatasaray, birini Fenerbahçe kazandı, 2 karşılaşma da berabere bitti. Takımlar, bu maçlarda 4'er gol attı. Tecrübeli hakem bu sezon 16 karşılaşmada düdük çaldı. İki takımın da birer maçını yönetti. F.Bahçe Akhisar'a 1-0 yenilirken, Galatasaray, sahasında Bursa'yı 5-0'la geçti.
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6. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek
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