Avrupa’nın en gürültülü stadı!

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Beşiktaş'ı 5-0'ın ardından İstanbul'da da 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırması Alman basınında da geniş yer buldu. Bazı gazeteler ve yorumları şöyle: Abendzeitung: İlk maçta çeyrek finalin kapısını aralayan Bayern Münih, İstanbul'da çeyrek finali kutladı. Ateşli Beşiktaş taraftarı, güçlü rakipleri karşısında takımlarına büyük destek verdi. Heynckes ve futbolcular, Avrupa'nın en gürültülü stadına hayran kaldı. Bild: İstanbul'daki cehennemi Bayern soğuttu! İlk maçta tur biletini kapan Bayern, İstanbul'da da kazanarak üst üste 7'nci kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Ancak Müller ikinci yarıdaki oyunlarından şikayetçi oldu ve performanslarını beğenmedi. Öte yandan, mücadelenin 50. dakikasında sahaya giren kedi de haberlere konu oldu. "Stadın özel konuğu" başlıklı haberde, "Misafir kedi, mücadelenin 1 dakika durmasına sebep oldu" denildi.