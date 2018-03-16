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Aykut Kocaman'ın derbideki kozu Giuliano

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Giuliano oynadığı 22 müsabakada 12 gol kaydederek sarı-lacivertlilerin en golcü ismi oldu. Galatasaray derbisinde de sarı-lacivertlilerin en büyük kozu Giuliano olacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 11:42
Aykut Kocaman'ın derbideki kozu Giuliano

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı derbi öncesinde sarı-lacivertlilerde Giuliano ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin sezon başında Rus ekibi Zenit'ten transfer ettiği Brezilyalı 10 numara Giuliano sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. Giuliano, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans göstererek takımının en golcü ismi oldu. Brezilyalının oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 6 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Giuliano'nun sakatlığından dolayı oynamadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Giuliano, Fenerbahçe formasıyla son dört lig maçında dört gol attı.

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Aykut Kocaman'ın derbideki kozu Giuliano
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