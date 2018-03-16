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Galatasaray'dan derbi uyarısı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'na bireysel olarak gidişin yasak olduğu, Türk Telekom Stadı'ndan otobüslerle ulaşım sağlanacağı duyuruldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 17:01
Galatasaray'dan derbi uyarısı

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlarına yönelik bir bilgilendirme yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların münferit şekilde Ülker Stadı'na gidişinin yasak olduğu belirtilerek, "Taraftarlarımız saat 14.00'te Türk Telekom Stadı'nda toplanacak. Bilet kontrolleri, üst aramaları yapıldıktan sonra kulüp tarafından organize edilen otobüslerle toplu olarak en geç saat 15.00'te Ülker Stadı'na intikalleri sağlanacaktır." denildi.

Öte yandan, maç günü Galatasaray taraftarına Ülker Stadı'nda tek geçişlik pass kart dağıtımı yapılmayacağı da kaydedilerek, "Taraftarın daimi Passolig veya tek geçişlik pass kartlarını yanlarında bulundurması zorunludur. Fenerbahçe maçı bileti bulunan Galatasaray taraftarlarının, biletlerini başka bir Passolig kartına transferi sistem tarafından engellenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Galatasaray'dan derbi uyarısı
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