Gençlerbirliği'nde iki eksik

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve dar alanda top kapma çalışmalarıyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, çift kale maç yaptı.

Başkent ekibinin idmanına tedavileri süren Ahmet İlhan Özek ve Jailton Lourenco Da Silva katılmadı. Jailton ve Ahmet İlhan, Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Siarhei Palitsevich'in durumu ise maç saatinde netleşecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.