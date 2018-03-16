İşte Galatasaray'ın derbi 11'i!

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak önemli karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in üçer puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, derbide avantajını korumaya çalışacak.

Fenerbahçe'ye karşı 1999 yılı aralık ayından bu yana Kadıköy'de çıktığı 21 resmi maçta da kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için ter dökecek.