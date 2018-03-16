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İşte Galatasaray'ın derbi 11'i!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. İşte sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'in derbide sahaya sürmesi beklenen ilk 11...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 14:15
İşte Galatasaray'ın derbi 11'i!

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak önemli karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in üçer puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, derbide avantajını korumaya çalışacak.

Fenerbahçe'ye karşı 1999 yılı aralık ayından bu yana Kadıköy'de çıktığı 21 resmi maçta da kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için ter dökecek.

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İşte Galatasaray'ın derbi 11'i!
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