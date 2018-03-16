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İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekild ve eşleşmeler belli oldu.

Giriş Tarihi: 16.3.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 14:25
İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 3-4 Nisan'da, rövanşları ise 10-11 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 24-25 Nisan, rövanşının 1-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde, final maçı ise 26 Mayıs'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Barcelona (İspanya)-Roma (İtalya)

Sevilla (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

Juventus (İtalya)-Real Madrid (İspanya)

Liverpool (İngiltere)-Manchester City (İngiltere)

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İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri
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