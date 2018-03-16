Kasımpaşa - Antalyaspor (CANLI)

Düşme potasından bir an önce uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa ve Antalyaspor bugün saat 20.00'de karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa'da; maç öncesinde iki eksik bulunuyor. Sivasspor mücadelesinde Veysel ve Sadiku sarı kart görerek, takımını yalnız bıraktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Eduok'un uzak mesafeden gelişine sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



9. dakikada Trezeguet'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin kaleciyle karşı karşıya yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



13. dakikada Trezeguet'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eduok'un vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.



18. dakikada Maicon'un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



42. dakikada Fernando ceza sahası yayı önünden ara pasını Doukara'ya gönderdi. Doukara'nın korner çizgisine yakın bölgeden ortasında altıpas önünde topa hareketlenen Deniz Kadah'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

İLK 11'LER



Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Mensah, Pavelka, Ahmed İldiz, Eduok, Trezeguet, Diagne



Antalyaspor: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Sakıb, Charles, Yekta, Deniz, Maicon, Jevtovic, Doukara



