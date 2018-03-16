‘Maçın sonucu hakeme bağlı’

BUGÜN NELER OLDU

Kadıköy'deki son Fenerbahçe galibiyetini gören Galatasaray Başkanı olan Faruk Süren yarınki derbiyi SABAH'a yorumladı. Efsane başkan, derbinin sonucunun hakeme bağlı olduğunu belirtip şunları söyledi: "Oyuncuların niyetini sezip ona göre oyunu kontrol altına almalı. Hakem gereğini yaparsa ki yurt dışındaki maçlarda gördüğümüz gibi, işte o zaman iyi ve eşit bir maç olabilir. Benim tahminim derbi ağırlıklı olarak beraberliğe doğru gidiyor. Ama dediğim gibi hakem performansı çok önemli. Medya 'G.Saray 19 senedir deplasmanda F.Bahçe'yi yenemiyor' diye sürekli algı yapıyor. Negatif değil, pozitif bakalım; Fenerbahçe'ye bravo! 19 senedir kendi sahasında Galatasaray'a yenilmedi.''