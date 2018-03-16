Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Sadık Çiftpınar'da "milli" üzüntü!

Sadık Çiftpınar'da "milli" üzüntü!

Evkur Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar ve Ertaç Özbir’in A Milli Takımın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilmemesi moralleri bozdu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 15:07
Sadık Çiftpınar'da milli üzüntü!

Bu sezon sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı takımın iki başarılı futbolcusu Sadık Çiftpınar ve Ertaç Özbir'in aday kadroda olmayışı hayal kırıklığına neden oldu. Malatya defansının istikralı ismi Sadık, daha önce yaptığı açıklamada böyle bir daveti beklediğini söylemişti. A Milli Takımın 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti, 27 Mart Salı günü ise Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda Evkur Yeni Malatyaspor'un bu iki futbolcusu da yer almıyor.

"BÖYLE BİR DAVET BEKLİYORDUM"

Sarı kırmızılı takımın başarılı ismi Sadık Çiftpınar, aday kadroda olmayışına dair yaptığı açıklamada, çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Milli formayı giyme hayalinin bulunduğunu belirten Sadık, "Böyle bir davet bekliyordum açıkçası. Tabi oradaki hocalarımın takdiri. Ben çalışmaya devam edeceğim. Bir gün o formayı giyeceğime inanıyorum. Bugün olmaz yarın olur" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Sadık Çiftpınar'da "milli" üzüntü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN