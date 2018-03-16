Talisca iyi yatırım

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Beşiktaş'ta 2001-2005 yıllarında forma giyen ve 100. yılda şampiyonluk yaşayan kadroda Zago ile defansın sigortası olan Brezilyalı Ronaldo, vatandaşı Talisca için önemli açıklamalar yaptı. Ronaldo, "Talisca fark oluşturan ve gol atan bir oyuncu. Talisca'nın milli takıma çağrılması çok önemli.Dünya Kupası'nda mücadele etmesi halinde Talisca'nın değerinin daha çok artacağını düşünüyorum" dedi. Sezon sonunda 21 milyon Euro karşılığında siyah-beyazlıların bonservisini alma hakkına sahip olduğu Talisca'nın bu paraya değeceğini söyleyen Ronaldo,diye konuştu. Beşiktaş'ın pazar günü Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmaya da değinen veteran Brezilyalı,ifadesini kullandı. Siyah-beyazlı kulübün 2002-2003 sezonundan bu yana büyük gelişim kaydettiğini anlatan Ronaldo,dedi.Beşiktaş yönetiminin Talisca için Benfica ile yaptığı anlaşmaya, 21 milyon Euro'luk bonservisi için özel bir madde koydurduğu ortaya çıktı. Beşiktaş eğer Talisca'nın bonservisini almaya karar verirse 21 milyon Euro'yu 6 ayda bir 3.5 milyonluk taksitler halinde ödeyecek