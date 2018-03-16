Trabzon mutlaka Avrupa’da olmalı

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübe transfer yasağı gelmemesini dilerken, olası bir yasakta dahi bordo-mavili ekibin güç kaybetmeyeceğine inandığını söyledi. Çalımbay,dedi. Ligin çok zorlu geçtiğinin altını çizen Çalımbay,Kimin kimi yeneceği belli değil. Önemli olan 9 maçı iyi bir şekilde bitirmemiz. Ayrıca ne olursa olsun Trabzonspor Avrupa'ya gitmeli. Trabzonspor kadro olarak Avrupa'yı kaldıracak güçtedir.şeklinde konuştu.Çalımbay , "Sakatlığı nedeniyle Akhisarspor maçında oynamayan Abdülkadir ve cezalı Hubocan, Yeni Malatyaspor maçında forma giyecek" şeklinde konuştu.Bordo-mavili teknik adam, taraftara da seslenerek, "Yeni Malatyaspor maçı bizim için önemli. Taraftar desteğini aynı şekilde görmek istiyoruz" çağrısında bulundu.