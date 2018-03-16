Trabzon mutlaka Avrupa’da olmalı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübe transfer yasağı gelmemesini dilerken, olası bir yasakta dahi bordo-mavili ekibin güç kaybetmeyeceğine inandığını söyledi. Çalımbay, "İnşallah yasak olmaz ama böyle bir sıkıntıda bile Trabzon bunun altından rahat kalkar. Trabzon camiası bir iki yıl bir şey kaybetmez belki de çok şey kazanır"
dedi. Ligin çok zorlu geçtiğinin altını çizen Çalımbay, "
Kimin kimi yeneceği belli değil. Önemli olan 9 maçı iyi bir şekilde bitirmemiz. Ayrıca ne olursa olsun Trabzonspor Avrupa'ya gitmeli. Trabzonspor kadro olarak Avrupa'yı kaldıracak güçtedir. Ama en büyük hedef şampiyonluk olmalı. Transfer yasağı gelse bile ona göre hareket etmek gerekiyor. Trabzonspor'un planlıprogramlı gidip hedefini öncelikle şampiyonluk olarak koyması lazım"
şeklinde konuştu. ABDÜLKADİR İYİLEŞTİ
Çalımbay , "Sakatlığı nedeniyle Akhisarspor maçında oynamayan Abdülkadir ve cezalı Hubocan, Yeni Malatyaspor maçında forma giyecek" şeklinde konuştu. TARAFTARI BEKLİYORUM
Bordo-mavili teknik adam, taraftara da seslenerek, "Yeni Malatyaspor maçı bizim için önemli. Taraftar desteğini aynı şekilde görmek istiyoruz" çağrısında bulundu.