Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Çalımbay’ın raporu yolda

Çalımbay’ın raporu yolda

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, gelecek sezon için yönetime rapor hazırlıyor

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
Çalımbay’ın raporu yolda
Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, takımın gelecek sezonlarda daha başarılı bir grafik çizmesi için yeniden yapılanmaya gitmesi gerektiğini düşünüyor. Bu konuda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olmasına rağmen detaylı bir rapor hazırlığına giren Çalımbay, takımdan ayrılması gereken oyuncular ve transfer yasağının kalkması durumunda takviye yapılması gereken bölgelerle ilgili detaylı bilgileri analiz edecek. Ayrıca takımdaki oyuncuların genel durumlarıyla ilgili de bir rapor hazırlayacak olan Çalımbay'ın sezon sona ermeden önce bunu o dönemki yönetim kuruluna sunacağı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un dünkü idmanının sonunda, tesisleri gezen öğrenciler futbolcularla fotoğraf çektirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Çalımbay’ın raporu yolda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN