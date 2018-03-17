Çalımbay’ın raporu yolda

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, takımın gelecek sezonlarda daha başarılı bir grafik çizmesi için yeniden yapılanmaya gitmesi gerektiğini düşünüyor. Bu konuda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olmasına rağmen detaylı bir rapor hazırlığına giren Çalımbay, takımdan ayrılması gereken oyuncular ve transfer yasağının kalkması durumunda takviye yapılması gereken bölgelerle ilgili detaylı bilgileri analiz edecek.Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un dünkü idmanının sonunda, tesisleri gezen öğrenciler futbolcularla fotoğraf çektirdi.