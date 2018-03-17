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CANLI | Fenerbahçe-Galatasaray

Fenerbahçe ve Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak maç öncesi 11'ler belli oldu. İşte karşılaşmaya dair son bilgiler...

Giriş Tarihi: 17.3.2018 17:32 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 17:54
CANLI | Fenerbahçe-Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev bir derbiye çıkıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak karşılaşma ile ilgili gelişmeleri Sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

DEV DERBİNİN 11'LERİ BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

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CANLI | Fenerbahçe-Galatasaray
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