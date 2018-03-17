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Elazığspor, Gaziantepspor deplasmanında kazandı

Tetiş Yapı Elazığspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 15:18
Elazığspor, Gaziantepspor deplasmanında kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin Yıldırım

Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Hüseyin Polat, Hasan Genç, Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Ahmet Olğun (Dk. 66 Cuma Furkan Özyaşar), Müslüm Talşik, Erdal Ahmet Özdemir, Mustafa Bayram Çakır, Gökhan Çamur (Dk. 76 Mehmet Sait Üzümcü), Yusuf Erdem (Dk. 85 Zeki Sinanoğlu)

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Fatih Serkan Kurtuluş, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Sezgin Coşkun, Alpaslan Öztürk (Dk. 70 Mertan Caner Öztürk), Kadir Bekmezci, Tatos, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 66 Muhammed Ildiz), Hora, Diarra (Dk. 84 Adem Alkaşi)

Goller: Dk. 65 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan), Dk. 72 Tatos, Dk. 80 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)

Kırmızı kart: Dk. 40 Hüseyin Polat (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Alpaslan Öztürk, Dk. 90 Adem Alkaşi (Tetiş Yapı Elazığspor)

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Elazığspor, Gaziantepspor deplasmanında kazandı
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