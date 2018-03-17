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Fernando'dan sakatlık açıklaması!

Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges, yayıncı kuruluşa konuştu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 21:45 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 21:49
Fernando'dan sakatlık açıklaması!

Ülker Stadyumu'ndaki ambiyansı bilerek geldiklerini söyleyen Brezilyalı yıldız Fernando, "Zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Bugün inanarak geldik, galibiyet çıkarabildik. Ama beraberliğin kötü olduğunu söyleyemeyiz" dedi.

"CİDDİ BİR DURUM YOK"

Sakatlanarak oyundan çıkması ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Fernando, "Tanrıya çok şükür özel bir durumum yok. 3 aydır oynamıyordum, tempolu ve zor bir maçtı. İlk yarı iyi oynadım, iyi mücadele ettim. İkinci yarı fiziksel olarak düşmeler oldu. O yüzden bir değişiklik yaptık. Kimse merak etmesin, ciddi bir durum yok" diyerek sözlerini noktaladı.

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Fernando'dan sakatlık açıklaması!
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