Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyet hasretini sürdürdü.
Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.
Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 22. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 19'u lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 defa da berabere kaldı.
KADIKÖY'DE 14 GOL ATTI, 43 GOL YEDİ
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.
Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 22 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.
GALATASARAY'IN KADIKÖY KARNESİ
Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 22 resmi maç ve sonuçlar şöyle:
Tarih
Organizasyon
Sonuç (FB-GS)
07.02.2001
Türkiye Kupası
4 - 4
06.05.2001
Süper Lig
2 - 1
16.02.2002
Süper Lig
1 - 0
06.11.2002
Süper Lig
6 - 0
29.02.2004
Süper Lig
2 - 1
22.05.2005
Süper Lig
1 - 0
08.03.2006
Türkiye Kupası
2 - 1
22.04.2006
Süper Lig
4 - 0
03.12.2006
Süper Lig
2 - 1
08.12.2007
Süper Lig
2 - 0
03.02.2008
Türkiye Kupası
0 - 0
09.11.2008
Süper Lig
4 - 1
25.10.2009
Süper Lig
3 - 1
24.10.2010
Süper Lig
0 - 0
17.03.2012
Süper Lig
2 - 2
12.05.2012
Süper Lig
0 - 0
12.05.2013
Süper Lig
2 - 1
10.11.2013
Süper Lig
2 - 0
08.03.2015
Süper Lig
1 - 0
25.10.2015
Süper Lig
1 - 1
20.11.2016
Süper Lig
2 - 0
|17.03.2018
|Süper Lig
|0 - 0