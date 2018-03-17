Gençlerbirliği, Akhisarspor'dan 1 puanı son dakika kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği evinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile uzatmalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

Akhisarspor maçın 43. dakikasında Seleznyov'un golüyle 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği ise 90. dakikada Skuletic'in golüyle 1 puanı kurtardı.

Bu sonuçla Akhisarspor 34 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise puanını 27 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Karşılaşmanın 7. dakikasında Soner Aydoğdu'nun kullandığı köşe atışında Gençlerbirliği ceza alanında iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Hopf, kontrol etti.

10. dakikada Gençlerbirliği ceza alanının solundan Ömer Bayram'ın ortasında Seleznov'un kafa vuruşunda top kaleci Hopf'ta kaldı.

21. dakikada Sessegnon'un Akhisarspor ceza alanının sağından yaptığı ortada Skuletic'in kafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

43. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasında topla Gençlerbirliği ceza alanında buluşan Seleznov'un dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada Aydın Karabulut'un Akhisarspor ceza alanının ağından yaptığı ortada ceza alanında Skuletic'in kafayla yaptığı vuruşta top kaleci Lukac'ta kaldı.

74. dakikada Skuletic'in Akhisarspor ceza alanında kafayla sektirdiği topla arka direkte buluşan Serdar Özkan'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lukac kornere çeldi.

77. dakikada Sessegnon'un Akhisarspor ceza alanının solundan kullandığı korner atışında Skuletic'in kafayla yaptığı vuruşta topu Lukac kontrol etti.

84. dakikada Lopes'in Gençlerbirliği ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvaryak kale direğinden dördü. Yeniden topla buluşan Lopes'in ikinci kez vuruşunda top açıyı iyi kapatan Hopf'a çarparak kornere gitti.

88. dakikada Ahmet Oğuz'un Akhisarspor ceza alanının sağ çaprazından yaptığı yaptığı ortada Manu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst ağlarda kaldı.

90. dakikada Lopes'in pasında topla uygun durumda buluşan Seleznov'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

90+2. dakikada Olcan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ömer Bayram'ın müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

90+3. dakikada Akhisarspor ceza alanında savunma ve kalecinin hatası sonucu oluşan karambolde topa son anda dokunan Skuletic ev sahibi ekibe beraberliği getiren golü kaydetti.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro (Dk. 32 Manu), Palitsevich, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Scekic, Khalili (Dk. 62 Serdar Özkan), Sessegnon, Aydın Karabulut (Dk. 68 Deniz Yılmaz), Skuletic

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu (Dk. 42 Dany), Ömer Bayram, Soner Aydoğdu (Dk. 84 Aykut Çeviker), Sissoko, Muğdat Çelik, Eray Ataseven, Larsson (Dk. 78 Olcan Adın), Seleznov

Goller: Dk. 43 Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 90+3 Skuletic (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 27 Luccas Claro, Dk. 63 Palitsevich (Gençlerbirliği), Dk. 58 Eray Ataseven (Teleset Mobilya Akhisarspor)