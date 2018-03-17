Grandmedical Manisaspor - Gazişehir Gaziantep: 0-6

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 6-0 yendi.

Maçın 3. dakikasında Özgürcan'ın golüyle öne geçen Gaziantep temsilcisi ilk yarıyı Mehmet Erdem'in sayısıyla 2-0 önde kapatırken, ikinci devre gol şov yaptı. İsmail 61'de skoru 3-0'a taşırken, Muhammet ve Del Valle üst üste gollerle tabelayı 5-0'a getirdi. Karşılaşmada son sözü 90'da İsmail söyledi. Manisaspor 15 puanla 17'nci sırada kaldı. Gazişehir Gaziantep ise 47 puana yükselerek ilk 2 yarışında avantaj yakaladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Gazişehir Gaziantep gol perdesini açtı. Okan'ın kullandığı serbest vuruşta Özgürcan kafayla fileleri sarstı: 0-1.

15. dakikada Manisapor'da Kağan'ın ortasında topla buluşan Furkan'ın kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

43. dakikada konuk takım golleri ikiledi. Yasin'in ortaladığı topa arka direkte Mehmet Erdem ayak koydu: 0-2.

61. dakikada fark 3'e çıktı. Okan'ın kullandığı kornerde topu önünde bulan İsmail yaşanan karambolde ağları havalandırdı: 0-3.

68. dakikada gol yağmuru sürdü. Mehmet Erdem'in kale önüne yaptığı ortada Manisasporlu Özgür'den seken topu Muhammet kaleye gönderdi: 0-4.

74. dakikada Gazişehir Gaziantep'te Yasin'in ortası savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Del Valle sert şutla kaleci Göktuğ'u avladı: 0-5.

90. dakikada maçın skorunu belirleyen gol İsmail'den geldi. Muhamme'in pasına hareketlenen İsmail kale önünde golü atmakta zorlanmadı: 0-6.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız

Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Bayram Büstaç, Furkan Parsak, Berk Cambaz, Ulaş Doğuş Kaya, Sebaihi (Dk. 46 Ömer Atiş), İlkay Gül, Kemal Temel, Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı (Dk. 46 Akın Açık), Asım Hamzaçebi

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Adama Ba (Dk. 61 Muhammed Himmet Ertürk), Okan Derici (Dk. 80 Zec), Gökhan Alsan (Dk. 71 Murat Ceylan), Segbefia, Del Valle, Özgür Can Özcan

Goller: Dk. 3 Özgür Can Özcan, Dk. 42 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 61 ve 90 İsmail Konuk, Dk. 68 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 74 Del Valle (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 65 İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep), Dk. 69 Asım Hamzaçebi (Grandmedical Manisaspor)