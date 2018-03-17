Koşullarla da savaştık!

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PENBE

BUGÜN NELER OLDU

Kadıköy'deki 22 Aralık 1999'daki son Fenerbahçe galibiyetini sahada gören Galatasaraylı futbolcular da duygularını SABAH'a anlattı. Eski oyuncular, 19 seneyi bulan hasreti şöyle yorumladılar:Çok soğuk bir havada oynanmıştı, kalede donma tehlikesi geçirmiştim! Kazanmamız normaldi. Muhteşem bir takımımız vardı. Son 20 yıldaki derbilerde Fenerbahçe 'nin Galatasaray'ı ezdiği sadece 1-2 maç vardır. Hep oyun oynayan ve golleri kaçıran Galatasaray ama bir kere gelip atan F.Bahçe!O zaman Kadıköy'deki stat daha tam yapılmamıştı. Hem seyirci hem saha hem de hava koşullarıyla mücadele etmiştik. Moldovan orta kesmişti ama rüzgardan top kaleye girdi. 2-1'i korumasını bildik ve büyük bir başarı elde ettik.O gün Hagi oynamıyordu ama biz takım olarak inanmıştık. İlk yarıda 2-0 öne geçtik ve yağmur yüzünden iyice ağırlaşan zemin skoru korurken bize yaradı. İki takımın da formasını giydim. Psikolojiler farklı diyebilirim. Galatasaray'da stres, Fenerbahçe'de ise derbiler öncesi özgüven vardır. Kadıköy'de yenik duruma düşen Galatasaraylı futbolcular, 'Acaba yine kazanamayacak mıyız?' endişesini taşıyorlar.