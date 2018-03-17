Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Muslera: "Bir puan bizim için kötü değil"

Muslera: "Bir puan bizim için kötü değil"

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından konuşan Galatasaray kalecisi Muslera, beraberliğin kötü bir sonuç olmadığını söyledi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 21:30 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 21:34
Muslera: Bir puan bizim için kötü değil

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kazanmak isterdik ama bir puanın bizim için kötü olduğunu söyleyemeyiz" dedi.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Muslera şunları söyledi:

"Tabii ki büyük bir derbi, bunun bilincindeydik. Uzun süredir kazanamıyoruz, inanarak geldik. Son dakikalarda bu şansı da bulduk, değerlendiremedik. Akan bir maç oldu, oyun durmadı. Hem bizim hem onların taraftarı çok keyif almıştır. Güzel bir oyun oldu. İki tarafın da pozisyonları vardı. Buraya lider gelmiştik, kazanmak isterdik ama bir puanın bizim için kötü olduğunu söyleyemeyiz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Muslera: "Bir puan bizim için kötü değil"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN