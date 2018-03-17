Ya düğün ya düğüm

ALEX

BUGÜN NELER OLDU

Bir derbi klasiği… Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşılaşıyorKanarya kazanırsa şampiyonluk iddiasını sürdürecek. İkili averajda da Cim Bom'a üstünlük sağlayacak. Aksi sonuç yarışta ağır yara almasına neden olacakAslan galip gelirse hedefe giden yolda en zorlu engellerden birini aşacak ve liderlik koltuğunu biraz daha sağlama alacak. Mağlup olması durumunda ise zirvedeki avantajını yitirecek1-Üst üste iki mağlubiyet sonrası Malatya deplasmanında hayata dönen Fenerbahçe, Galatasaray derbisine deplasmanda alınan 3 puan moraliyle hazırlandı. Boyun sakatlığı geçiren Neustadter takıma döndü, Janssen ve İsmail dışında eksik bulunmuyor.2-Teknik heyet hafta başından bu yana Galatasaray'ın yapabileceği tüm hamlelere karşı hamle geliştiriyor ve takıma günbegün aktarılıyor. Özellikle futbolcuların, karşısında oynayacak isimler hakkında bilgi sahibi olması sağlanıyor3-Mehmet Ekici ve Soldado'nun forma giyip giymeyeceği merak konusuydu. Kocaman, kupadaki Beşiktaş derbisinde 11'de oynattığı ve memnun kaldığı Soldado'yu bugün de ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünüyor.4-İşin psikolojik boyutu, oyuncuların rahatlamasını sağlamakla aşılmaya çalışılıyor. Sarılacivertli teknik heyet, sürekli olarak bu maçın final olmadığını şampiyonluk yarışının her sonuçta devam edeceğini anlatıyor.5-Yönetim, Galatasaray derbisinde kendi rekorunu kıracak gibi gözüküyor. Sarı-lacivertli takımın tarihindeki en yüksek prim (1 milyon Euro) derbi için açıklandı. Bu para, takımın kazanması halinde futbolcular arasında bölüştürülecek.6-Önce kongre üyeleri, ardından FB kart sahipleri ve son olarak genel satışa çıkan biletler çarşamba öğle saatlerinde tükendi. Bu akşam Kadıköy'de sezon rekoru kırılacak. Beklenti 47 bin taraftar.7-Maçın hakemi Bülent Yıldırım, Fenerbahçe'nin son tercihiydi. Fırat Aydınus veya Cüneyt Çakır'ı maça isteyen sarı-lacivertliler, amacına ulaşamadı.Yıldırım'ın istenmeme sebebi, Galatasaray'ın 19 yıllık seride Kadıköy'de iki kez Yıldırım yönetiminde berabere kalması.8-Maç öncesinde sarı-lacivertlilerde yaşanan Alex polemiği gündeme oturdu. Brezilyalı efsanenin maçı Kadıköy'de izleyeceği öğrenildi. Alex'in takım ısınmaya çıkmadan taraftarca alkışlanacağı, takım sahaya çıktığında ise tribünlerin maça dönmesi planlandı.9-Aykut Kocaman, Beşiktaş maçlarından farklı bir strateji ile Galatasaray derbisini bekledi. Tecrübeli teknik adam, maçla ilgili karşı taraftan herhangi bir açıklama yapılmaması halinde konuşmama kararı aldı. Terim sessiz kalınca, Kocaman da sessiz kaldı.10-Derbi öncesi tek olumsuzluk karaborsa biletler oldu... Maça gidecek taraftar bilet bulamazken, biletlerin satıştan hemen sonra internet sitelerinde karaborsaya çıkarılması büyük infial yarattı. Eli-kolu bağlı olan yönetim, bu konuya müdahale edemedi.1-Galatasaray'da derbi hazırlıkları pazartesi günü başlayacaktı. Ancak Konyaspor karşısında 1-0 geriye düştükten sonra ekstra efor sarf eden ve maçı 2-1'e çeviren sarı-kırmızılı futbolcular bir gün izinle ödüllendirildi.2-Takım salı günü Florya'da toplandı ve Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı. Yüksek tansiyonun rakipleri için avantaj olacağını düşünen teknik heyet, susma kararı aldı. Oyunculardan derbi ile ilgili açıklama yapmamaları istendi. Yöneticiler de takımı olumsuz etkilememek adına derbi topuna girmedi.3-Derbinin taktik çalışmaları çarşamba ve perşembe günü yapıldı. Fenerbahçe'nin en tehlikeli olduğu düşünülen duran toplar konusunda Muslera ve savunma oyuncuları özel olarak çalıştırıldı. Orta sahadan Donk ve forvetten Gomis de duran toplarda savunmaya yardım edecek.4-SARI-KIRMIZILI takımın teknik patronu Fatih Terim, kadrosunda ve sisteminde Fenerbahçe'ye özel değişiklik yapmayacağını oyuncularına söyledi. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan takım tek değişiklikle Kadıköy'de sahaya çıkacak. Cezalı Mariano'nun yerine Linnes ilk 11'de olacak.5-Fernando "Hazırım" dese de 3 aylık maç eksiği nedeniyle Fatih Terim ön libero olarak Donk'u derbiye hazırladı. Taktik çalışmalarda Donk ilk 11'de yer alırken, Fernando yedek takımda oynadı.6-Selçuk'u Donk'a yakın oynatan Terim en kritik görevi Belhanda'ya verdi. Faslı 10 numaradan hücumda Feghouli-Rodrigues- Gomis üçlüsüne, savunmada ise Donk- Selçuk ikilisine yardımcı olması istendi.7-Teknik heyet derbinin gidişatına göre kulübe planını da hazırladı. Galatasaray yenik duruma düşerse, oyuna girecek ilk isim Sinan Gümüş olacak. Beraberlik ve skor avantajının yakalanması durumunda ise oyunu tutma adına Tolga Ciğerci ve Fernando hamleleri gelecek.8-Serdar Aziz, tehlikeli bölgede rakiplerine kolay faul yapmaması yönünde uyarıldı. Kaptanlar Selçuk ve Muslera ile ilk 11'in en tecrübeli ismi Gomis'e takım arkadaşlarını olası gerginlikten uzaklaştırma görevi verildi.9-Kadıköy'de 1999'dan sonra kazanamamanın takımda baskı oluşturmasını istemeyen Terim, son taktik çalışmayı taraftara açtı ve futbolculara, "Ben rahatım ve size güveniyorum. Siz de rahat olun ve kendinize güvenin" mesajını verdi.10-Florya'da idmanlarda takımı yalnız bırakmayan Abdurrahim Albayrak dün evine dönmedi, teknik heyet ve futbolcularla birlikte otelde kampa girdi.beIN SPORTS'un ekrana getireceği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 84 ülkede canlı yayınlanacak. beIN SPORTS FRANCE da dev maç için özel yayınlar gerçekleştirecek. Barcelona'nın unutulmaz sol beki ve Fransa Milli Takımı'nın efsanevi ismi Eric Abidal, ezeli rekabeti beIN SPORTS FRANCE için yorumlamak üzere Kadıköy'de olacak.SAAT 19:00YAYIN beIN SPORTS1 HAKEMBülent Yıldırım STATÜlker Stadı Sıcaklık 18 derece / AçıkFenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a 21 maçtır yenilmiyor. Sarı-lacivertli ekip, bu derbiden de istediği sonuçla ayrılırsa, Cim Bom'un rakip sahada galibiyet hasreti 19 yıla çıkacak.