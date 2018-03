Yılın Spor Markası Beşiktaş

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı ile dikkat çeken, Come to Beşiktaş kampanyası ile dünyaya sesini duyuran, Sessiz Tezahürat ile herkesin dikkatlerini üzerine çeken Beşiktaş JK, dünyanın en prestijli ödüllerinden Campaign Agency & Brand Of The Year ödüllerinin Türkiye ayağında 'Yılın Spor Markası' oldu. 'Yılın Spor Markası' ödülünü Beşiktaş adına alan CEO Uğur Gökhan Sarı, tüm dünyada bilinen, böylesine önemli bir ödülü almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bayern Münih maçına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan teknik direktör Şenol Güneş, dünkü taktik idmanda ideal 11'le çalıştı. Pepe'nin de iyileşmesi ve ligde forma giyecek olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.