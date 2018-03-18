9 gollü maçın ardından tribünler karıştı!

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 5-4'lük galibiyetiyle sona eren maçın ardından Akın Çorap Giresunspor taraftarları taşkınlık çıkardı. Erzurumspor taraftarlarının bulunduğu alana doğru stat koltuklarını söküp fırlatan Giresunspor taraftarlarına polis müdahale etti.
Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle Akın Çorap Giresunspor taraftarları stattan dışarı çıkarıldı. Çıkan olaylarda 3 Akın Çorap Giresunspor taraftarı gözaltına alınırken 2 kişi de hafif şekilde yaralandı.