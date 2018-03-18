Ahmet Çakar'dan Yusuf Namoğlu'na "Utanç duydum"

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırladığı Spor Toto Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında gol sesi çıkmadı. Maçın ardından, karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sabah Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar da karşılaşmanın ardından hakem Bülent Yıldırım üzerinden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'na seslendi ve şöyle konuştu: "Bu akşam sahaya hakem diye sürdüğün adamdan, eski bir hakem olarak, utanç duydum. Hepimiz hata yaptık. Sen de ben de Erman da Metin Tokat da Collina da Cüneyt Çakır da. Ama bu akşamki hakem başka şeyler yaptı. Fenerbahçe'nin 2 tane net penaltısını çalmadı ve 47. dakikada Fernando'nun yaptığı, dünyanın her yerinde en az 3-4 maç cezası getirecek bir harekete kırmızı kart vermedi."

Maç sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da Bülent Yıldırım'ı hedef aldı ve hakemin 3 net penaltılarını vermediğini belirtti.