Göztepe'yi Demba Ba kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi takımın Douglas'la bulduğu gole, Göztepe, Demba Ba ile karşılık verdi ve maç 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşuna uzak direkte Welinton kafayla indirdi ardından Mbila vuruşunu yaptı ancak Beto kornere çeldi.



31. dakikada Alanyaspor'da Georgios Tzavellas, sağ kanattan bomboş ilerleyen Gonzalo Castro'yu düşürdüğü gerekçesiyle sarı kart gördü.



35. dakikada Alanyaspor'un atağında Sackey, yaklaşık 35 metreden sert bir şut yolladı ancak kaleci Beto kornere çeldi.



36. dakikada topa sahip olan Alanyasporlu Welinton'un ceza sahasının içinden gelişine vurduğu şut direkten geri döndü.



39. dakikada Alanyaspor'da Fernandes yaklaşık 25 metreden serbest vuruş kullandı ancak top üstten dışarı gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

76. dakikada Cenk Ahmet sağ kanattan ortaladığı topta ceza sahasında Douglas'ın yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

77. dakikada Welinton'un savunmadan attığı uzun pasa hareketlenen Fernandes'in vuruşunu Beto son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

82. dakikada Tzavellas'ın sektirdiği topu bir anda ceza sahasında önünde bulan Demba Ba, köşeye düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi. 1-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Özgür Yankaya xx, İsmail Şencan xx, Asım Yusuf Öz xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Gassama xx, Welinton Souza Silva xxx, Tzavellas xxx, N'Sakala xx, Taha Yalçıner xx (Fofana dk. 80 ?) Sackey xx, Fernandes xxx, Efecan Karaca xxx, Lucas Villafanez xx (Douglas dk. 60 x), Mbilla Etame xxx (Cenk Ahmet dk. 68 x)



Göztepe: Beto xxx, Tanju Kayhan xx, Wallace Reis xx, Leo Schwechlen xx, Adama Traore xx, Rotman xx (Kerem dk. 81 ?), Andre Castro xx, Halil Akbunar xxx (Tayfur Bingöl dk. 70 x), Sabri Sarıoğlu xx (Scarione dk. 61 x), Yoan Gouffran xx, Demba Ba xxx



Goller: Douglas (dk. 76) (Aytemiz Alanyaspor), Dem Ba (dk. 82) (Göztepe)

Sarı kartlar: Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Andre Castro, Sabri, Tanju, Tayfur (Göztepe)