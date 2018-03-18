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Bakan Bak'tan Enes Ünal'a esprili tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Villarreal'in Atletico Madrid'i 2-1 yendiği maçta 2 gol atan Enes Ünal'ı tebrik etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 23:32 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 23:43
Bakan Bak'tan Enes Ünal'a esprili tebrik

La Liga'da 29. hafta karşılaşmasında Villarreal'in, milli oyuncu Enes Ünal'ın attığı gollerle Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Bakan Bak, sosyal medya hesabı Twitter'da Enes Ünal'ı esprili bir şekilde kutladı. Enes Ünal'ın fotoğrafını paylaşan Bak, "Enes bey, ne yapıyorsunuz acaba?" ifadesini kullandı.

Milli futbolcu, takımının Atletico Madrid'le oynadığı maçın 74. dakikasında oyuna dahil oldu. Skor 1-0 Atletico Madrid'in üstünlüğüyle devam ederken Enes, 82 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle Villarreal'e 3 puanı getirdi.

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Bakan Bak'tan Enes Ünal'a esprili tebrik
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