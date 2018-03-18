Bakan Bak'tan Enes Ünal'a esprili tebrik

La Liga'da 29. hafta karşılaşmasında Villarreal'in, milli oyuncu Enes Ünal'ın attığı gollerle Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Bakan Bak, sosyal medya hesabı Twitter'da Enes Ünal'ı esprili bir şekilde kutladı. Enes Ünal'ın fotoğrafını paylaşan Bak, "Enes bey, ne yapıyorsunuz acaba?" ifadesini kullandı.

Milli futbolcu, takımının Atletico Madrid'le oynadığı maçın 74. dakikasında oyuna dahil oldu. Skor 1-0 Atletico Madrid'in üstünlüğüyle devam ederken Enes, 82 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle Villarreal'e 3 puanı getirdi.

Enes bey, ne yapıyorsunuz acaba?:) @EnesUnal16 ?????????? pic.twitter.com/wxweFKEdXM — Dr. Osman Aşkın BAK (@OA_Bak) 18 Mart 2018