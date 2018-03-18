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Başakşehir - Beşiktaş maçında gerginlik

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin devre arasında soyunma odası koridorlarında futbolcular ve antrenörler arasında tartışma yaşandı.

Giriş Tarihi: 18.3.2018 20:21 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 20:24
Başakşehir - Beşiktaş maçında gerginlik
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında soyunma odası koridorları bir anda karıştı. Başakşehir ve Beşiktaşlı futbolcuların yanı sıra iki takım antrenörleri de tartıştı. Kulüp görevlileri ve güvenlik güçleri, olayların büyümesine engel oldu.

Başakşehir'in sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olduğu karşılaşmanın ardından da iki kulüp futbolcular ve antrenörleri arasında benzer bir durum ortaya çıkmış ve soyunma odası koridorlarında arbede yaşanmıştı.
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Başakşehir - Beşiktaş maçında gerginlik
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