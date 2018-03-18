Başakşehir - Beşiktaş maçında gerginlik

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında soyunma odası koridorları bir anda karıştı. Başakşehir ve Beşiktaşlı futbolcuların yanı sıra iki takım antrenörleri de tartıştı. Kulüp görevlileri ve güvenlik güçleri, olayların büyümesine engel oldu.Başakşehir'in sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olduğu karşılaşmanın ardından da iki kulüp futbolcular ve antrenörleri arasında benzer bir durum ortaya çıkmış ve soyunma odası koridorlarında arbede yaşanmıştı.