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Beşiktaş ikinci yarıda ilk yenilgisini aldı

Sezonun ikinci yarısına çok iyi bir başlangıç yapan ve 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak ikinci yarıdaki tek namağlup takım olan Beşiktaş’ın bu serisi Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir karşısında bozuldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 21:11 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 21:15
Beşiktaş ikinci yarıda ilk yenilgisini aldı

Medipol Başakşehir deplasmanında Elia'nın 27. dakikada attığı golle geriye düşen ve rakibinin son yarım saati 10 kişi oynamasına karşın gol bulamayarak sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki ilk yenilgisini aldı.

İkinci yarıda oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak, bu periyottaki namağlup tek takım durumunda olan siyah-beyazlıların bu serisi de son buldu. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarından 9 puan çıkaran Şenol Güneş'in ekibi bu periyotta 4. sıradan 2. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlılar alınan bu sonuçla birlikte 2. sıradaki yerini de Başakşehir'e kaptırdı ve ikili averajda da rakibinin gerisinde kaldı.

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Beşiktaş ikinci yarıda ilk yenilgisini aldı
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