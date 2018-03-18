Beşiktaş ikinci yarıda ilk yenilgisini aldı

Medipol Başakşehir deplasmanında Elia'nın 27. dakikada attığı golle geriye düşen ve rakibinin son yarım saati 10 kişi oynamasına karşın gol bulamayarak sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki ilk yenilgisini aldı.

İkinci yarıda oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak, bu periyottaki namağlup tek takım durumunda olan siyah-beyazlıların bu serisi de son buldu. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarından 9 puan çıkaran Şenol Güneş'in ekibi bu periyotta 4. sıradan 2. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlılar alınan bu sonuçla birlikte 2. sıradaki yerini de Başakşehir'e kaptırdı ve ikili averajda da rakibinin gerisinde kaldı.