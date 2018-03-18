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Beşiktaş'tan Negredo açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş, maçta sakatlık geçiren Alvaro Negredo'nun son durumunu açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edilen ve ameliyata alınan İspanyol futbolcunun, 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesiyle antrenmanlara başlayabileceğini duyurdu

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 23:53 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 01:29
Beşiktaş'tan Negredo açıklaması

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçın ardından sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edilen İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, ameliyata alındı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Negredo'nun yapılan tetkikleri sonucu sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edildiği ve Acıbadem Fulya Hastanesinde acilen ameliyata alındığı belirtildi.

Cerrahi işlem ile kırığı düzeltilecek Negredo'nun, bir hafta sonra özel koruyucu yüz maskesiyle antrenmanlara başlayabileceği kaydedildi.

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Beşiktaş'tan Negredo açıklaması
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