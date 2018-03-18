Canlı | Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Dün akşam oynanan derbide F.Bahçe ve G.Saray'ın ikişer puan kaybetmesi üzerine siyah-beyazlılar büyük bir avantaj yakalama şansı elde etti.





MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 - 0 BEŞİKTAŞ (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikda sağ çaprazdan Visca'nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Da Costa'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



6. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Visca'nın önünde kaldı. Boşnak futbolcunun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fabri oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.



20. dakikada sağ kanattan Caiçara'nın ortasında arka direkte topla buluşan Adebayor kafa vuruşunu yaptı. Boşta kalan topu diğer direğin dibinde önünde bulan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlağı Tolgay, çizgi önünde kornere çıkardı.



28. dakikada Adebayor'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Visca'nın içeri çevirdiği topa Elia'nın yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

45. dakikada Medipol Başakşehir'de, sakatlanan Marcio Mossoro yerine Stefano Napoleoni oyuna girdi.

ŞENOL GÜNEŞ KAZANAN 11'İ BOZMADI



Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Şenol Güneş kazanan 11'i bozmadı. Kalede Fabri'ye görev veren tecrübeli teknik adam defans kurgusunu Gökhan Gönül, Medel, Tosic ve Adriano ile kurdu. Orta sahada Atiba ve Tolgay Arslan'a forma şansı veren Güneş; Lens, Talisca ve Babel'in önünde Negredo'ya forma verdi.





PEPE KADRODA YOK



Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanan kupa mücadelesinde ayak parmağı kırılan Pepe'yi ise riske etmedi. Hafta ortasında sakatlığının kısmen geçtiği ve özel bir ayakkabıyla oynayabileceği düşülen Pepe, Medipol Başakşehir karşılaşmasında maç kadrosuna dahil edilmedi.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 3, BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM SARI KART SINIRINDA



Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftalar itibarıyla iki takımda da sarı kart sınırındaki oyuncular dikkat çekiyor. Konuk Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano, Medel, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde 27'nci haftada Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.



Medipol Başakşehir'de ise Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir, Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde 27'nci haftada deplasmanda oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

EMRE VE ARDA LOCADAN TAKİP EDİYOR



Medipol Başakşehir'in 2 önemli ismi Emre Belözoğlu ve Arda Turan, karşılaşmayı locadan takip ediyor. Alanyaspor deplasmanında son dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Beşiktaş'a karşı forma giyemeyen Emre Belözoğlu ile yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımını yalnız bırakan Arda Turan maçı birlikte takip etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da mücadeleyi takip etti.

3. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADI'NDA ÇANAKKALE ZAFERİ KOREOGRAFİSİ

Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı öncesine Medipol Başakşehir taraftarlarının yaptığı koreografi damga vurdu. 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutlayan taraftarlar "18 Mart 1915'te olduğu gibi. Bugün de çok olanlar değil inananlar kazanacak." yazılı bir koreografi hazırladı.

BEŞİKTAŞ YÜKSELİŞTE

Süper Ligin 2'nci devresinde yenilmeyen ve 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alan Beşiktaş oldukça formda ve seri galibiyetlerle zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Başakşehir ise Beşiktaş'ın aksine düşüşte olan bir takım ve ligin 2'nci devresinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 3'üncü sıraya kadar geriledi.

KARTAL'IN KABUSU OLDU

Beşiktaş, rakibiyle yaptığı 21 resmi maçtan 4'ünü kazanabildi. İki ekip arasında 19'u Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 21 resmi maçtan 5'ini Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caicara, Joseph Attamah, Manuel Da Costa, Gael Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Eljero Elia, Marcio Mossoro, Emmanuel Adebayor.

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Dusko Tosic, Gary Medel, Adriano, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Jeremain Lens, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo.