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Enes Ünal 2 golle Atletico Madrid'i devirdi!

İspanya La Liga'nın 29. hafta mücadelesinde Villarreal, 1-0 geriye düştüğü maçta Enes Ünal'ın 2 golüyle Atletico Madrid'i evinde 2 - 1 mağlup etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 22:40 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 22:44
Enes Ünal 2 golle Atletico Madrid'i devirdi!

La Liga'da 29. haftada El Madrigal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya milli futbolcu Enes Ünal damgasını vurdu. Konuk ekip Atletico Madrid, 20. dakikada Griezmann'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Mücadeleye yedek başlayan Enes Ünal, 74. dakikada Pablo Fornals'ın yerine oyuna dahil olurken, 83. dakikada beraberliği sağlayan golü kaydetti. Genç yetenek 90+1. dakikada bir gol daha atarak Villarreal'e 3 puanı getirdi.

Bu galibiyetle Villarreal puanını 47'e yükseltirken, Atletico Madrid 64 puanda kaldı.

Enes Ünal bu sezon Villarreal formasıyla 24 resmi maçta forma giydi. Bunlardan 14'üne ilk 11'de başlayan milli oyuncu 5 gol atıp 3 asist yaptı.

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Enes Ünal 2 golle Atletico Madrid'i devirdi!
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