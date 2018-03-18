Erman Toroğlu "Mehmet Ekici, Belhanda'dan daha iyi"

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray 0 - 0 berabere kaldı. Karşılaşmayı A Spor canlı yayınında değerlendiren Erman Toroğlu şöyle konuştu: "Bana göre maç kaliteli değildi. Tolga ilk pozisyonda topu ayağının içi ile bıraksa iş bitebilirdi. Gomis tabii böyle topları gol yapıyor.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı böyle olmamalı. İki takım da sağ kanattan geldi ama ortada çok kalabalık oldu. Muslera çalışmaya başlamış bunu söyleyeyim. Ben çok heyecan almadım."

MUSLERA HAKKINDA

Muslera'nın performansının son haftalarda yükseldiğini belirten Toroğlu: "Muslera Galatasaray'ın kafayla çok gol yediği dönemlere göre çok ileri gittiğini gördüm. Taffarel'in gelişi ortaya çıktı. 3-4 metre çıkıp top alıyor Muslera." ifadelerini kullandı.





"MEHMET EKİCİ, BELHANDA'DAN İYİ"

Usta yorumcu Mehmet Ekici'yi beğendiğini söyledi ve "Belhanda'yı izledim Mehmet Ekici'yi izledim. Bana göre Mehmet Ekici geçer not aldı, top ayağına geldiğinde Belhanda'dan daha iyi işler yaptı" dedi.

MERDİVEN BOŞLUKLARI

Ülker Stadyumu'nda merdiven boşluklarının dolu olduğunu belirten Toroğlu "Şimdi biz geçtiğimiz maçlarda merdiven boşluklarından bahsettik. Bu maçta da gördük ki yine merdiven boşlukları yok. Allah muhafaza şu maçta birşey çıksa ne olacak. Derbide tüm merdivenler doluydu. Çoluk çocuk var ne güzel maç izlemeye gelmişler. Bir panik olay falan olsa tehlike."

Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım'ın maça gelmemesiyle ilgili olarak da şunları söyledi "Galatasaray başkanı var, Başbakan var, Basketbol Federasyonu başkanı var, Adalat bakanı var ama Aziz Yıldırım yok ev sahibi olarak. Cezası yoksa çok ilginç. Şimdi cezası olduğu bilgisi geldi ama başkasını da göremedim"