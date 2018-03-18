Haber turu

BUGÜN NELER OLDU

FIFA, Irak'ın uluslararası maçlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırdı. Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgalinden sonra konan yasağın kalkmasıyla Erbil, Basra ve Kerbela'da artık uluslararası maçlar oynanabilecek. 28 yıldır uluslararası maçların yasak olduğu Irak'ta 28 Şubat'ta Suudi Arabistan ile Basra'da oynanan özel karşılaşma bir ilk olmuştu. Asya Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Salman bin Al Khalifa, "Bu Irak'ta futbolun geleceğini şekillendirecek önemli bir karardır. AFC ve Asya futbol ailesi olarak bu kararı destekliyor ve Irak'ın gelişmesinde önemli rol oynayacağını düşünüyoruz" dedi. Irak önümüzdeki çarşamba günü Katar ve Suriye ile Basra'da bir dostluk turnuvası düzenleyecek.Tahincio ğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk 4 için mücadele veren iki takımın maçında, Sakarya BŞB, Beşiktaş Sompo Japan'ı 71-58 yendi. FIBA Avrupa Ligi'nden de elenen Beşiktaş dünkü mağlubiyetle ilk 4 yarışında yara aldı. Konuk ekip ilk periyodu 24-6 önde geçti. Beşiktaş, 10-0'lık seriyle farkı 9'a (25-34) indirse de konuk ekip devreyi 40-27 galip bitirdi. İkinci yarının başında 17'ye çıkan farkı Beşiktaş tekrar 7'ye (46-53) kadar düşürdü ama gerisini getiremedi. Son bölüme 56-47'lik avantajla giren yeşil-siyahlılar maçı 71-58 kazandı. Diğer skorlar: Trabzonspor- Gaziantep: 91-86, Tofaş-Banvit: 93-104, Eskişehir-Karşıyaka: 66-72. Kadınlar Basketbol Ligi: AGÜ-Canik Bld.: 74-63, G.SarayÇukurova Basket: 54-75, ASKİİstanbul Üni: 62-71, Orman Gençlik- Hatay BŞB: 75-85.Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play-off yarı finali ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1-0 öne geçti. Maça etkili servisler ve hücumlarla başlayan Fenerbahçe ilk seti 25-13 kazandı. İkinci sette Eczacıbaşı 13-18'den rakibine yakalanıp, 20-21 geri düşse de 25-23'le seti kazandı. Üçüncü seti 25-8 alan Eczacıbaşı, 4. sette 4-8'den geri gelerek 25-15 ile maçtan 3-1 galip ayrıldı. Serinin ikinci maçı 25 Mart pazar günü.