Harun Tekin'den Lucescu'ya mesaj var!

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 1-0'lık skor ile geçerken, kaleci Harun Tekin maça damga vuran isimler arasında yer aldı. İlk yarıda konuk ekipten Paul Papp'ın ikinci yarıda ise Henri Saivet'in gol girişimlerine karşı yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutarken, maç boyunca da 6 kurtarışa imza attı. A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edilmeyen 28 yaşındaki eldiven, böylelikle A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya da mesaj gönderdi.

İÇ SAHADA 3 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Bursaspor, 11'inci haftadaki Kasımpaşa ve 20'nci haftadaki Beşiktaş maçlarından da 2-2'lik eşitlikle ayrılırken, o maçlarda 7'şer kurtarışa imza atan Harun Tekin sezonun en iyi maçlarından birini çıkarmış ancak gollere engel olamamıştı. Demir Grup Sivasspor karşısında da kalesini gole kapatan Harun, Bursaspor'un sahasında oynadığı son 3 maçta da gol yemedi. Son olarak 2-2 biten Beşiktaş maçında Alvaro Negredo'nun son dakikada bulduğu gole engel olamayan tecrübeli eldiven, ardından yeşil beyazlı ekibin oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında kalesini gole kapattı.