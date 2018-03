Kırılma maçımız

Sezonun ilk yarısında Rıza Çalımbay'ın göreve geldiği haftada mağlup olduğu Evkur Yeni Malatyaspor'u devirerek rövanşı almayı hedefleyen Trabzonspor'da Olcay Şahan 90 dakikayı "Kırılma maçlarımızdan biri olacak" diye nitelendirdi. Tecrübeli yıldız "Hedefsiz kalmadık. Avrupa kupalarına katılmayı kesinlikle istiyoruz. Tüm takım bu hassasiyeti yaşıyor. Taraftarlarımıza güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz. Ancak Yeni Malatyaspor da ligin iyi mücadele eden takımlarından bir tanesi. Dolayısıyla çok zevkli bir karşılaşma olacak ancak kazanmayı gerçekten çok istiyoruz" ifadesini kullandı.

OKAY DALYA DİYECEK

Trabzonspor orta sahasının değişmez ismi Okay Yokuşlu, Malatyaspor maçında 100'ler kulübüne girmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar bordomavili formayla 99 kez maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, özellikle bu sezonki üstün performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Taraftarının "Dinamo" lakabını taktığı Okay, geçen hafta olduğu gibi Malatyaspor maçında da stoperde görev yapacak.