Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Beşiktaş, rakibini mağlup ederse lider G.Sarayla puan farkı 1'e inecek; Başakşehir'in 3, F.Bahçe'nin 5 puan önüne geçecek. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Dün akşam oynanan derbide Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ikişer puan kaybetmesi üzerine siyah beyazlılar büyük bir avantaj yakalama şansı elde etti. Beşiktaş, bu akşam rakibini mağlup ederse lider Galatasaray ile puan farkı 1'e inecek; Medipol Başakşehir'in 3, Fenerbahçe'nin 5 puan önüne geçecek.

İŞTE İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caicara, Joseph Attamah, Manuel Da Costa, Gael Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Eljero Elia, Marcio Mossoro, Emmanuel Adebayor.

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Dusko Tosic, Gary Medel, Adriano, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Jeremain Lens, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo.